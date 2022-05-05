Оновлюється щохвилини: додаток з лічильником втрат окупантів випустили в Україні

Програма дозволяє відслідковувати втрати армії РФ в онлайн-режимі. Фото: Facebook

В Україні з'явився додаток для iPhone, який відображає актуальну статистику втрат російських окупантів в онлайн-режимі, яку можна виводити на робочий стіл за допомогою віджету.

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Додаток випущено компанією Alty за підтримки Генерального штабу Збройних сил України, він отримав назву "Російський корабель іди нах@й".

"Нас надихнула щоденна робота фахівців Генштабу ЗСУ, які ретельно оформляли інформацію щодо знешкодження ворожого особового складу та техніки Росії у своїй інфографіці. Тому на волонтерській основі ми створили зручну програму з набором гарних віджетів для відстеження втрат окупанта та наближення нашої перемоги", – каже генеральний директор компанії Леонід Горєв.

Можна вибрати один із трьох варіантів віджетів за розміром, який буде розміщено на головному екрані вашого смартфона:

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маленький – відображає дані про втрати особового складу;

– відображає дані про втрати особового складу; середній – відображає дані про втрати не лише особового складу, а й великої військової техніки;

– відображає дані про втрати не лише особового складу, а й великої військової техніки; великий – охоплює всю інформацію про ворожі втрати, вказані на головному екрані програми.

Серед додаткових опцій програми є картка актуальних повідомлень про повітряну тривогу в Україні, а також можливість переказати кошти на підтримку ЗСУ. Версія для Android-пристроїв очікується пізніше.

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