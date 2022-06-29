Норвегія передає Україні три MLRS M270: що вміє нова зброя

MLRS M270 була прийнята на озброєння у США у 1983 році. / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Країни світу все більше передають Україні зброї проти російських загарбників. Сьогодні, 29 червня, стало відомо про те, що Норвегія передасть нашій країні три ракетні системи MLRS M270.

Глава норвезького оборонного відомства Бьорн Арільд Грам заявив, що зброя потребує значної модернізації, тому країна домовилася з Великобританією, що вони отримають норвезьку зброю, модернізують її та відправлять до України.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, що відомо про нову зброю.

Деталі

Як відзначається, M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) – це американська універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ та установка для запуску тактичних ракет. Була прийнята на озброєння сухопутних військ США у 1983 році, а зараз перебуває на озброєнні армій 17 країн світу.

Стрілянина з M270 MLRS на Оттербернському полігоні, 2 березня 2015 року. Фото – Вікіпедія.

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Характеристики системи:

маса в бойовому положенні – 24 560 кг;

довжина в похідному положенні – 6970 мм;

ширина в похідному положенні – 2970 мм;

висота в похідному положенні – 2620 мм;

калібр – 227 мм;

дальність стрільби мінімальна – 2000 м;

дальність стрільби максимальна – 40 000 (MFOM), 80 000 (AFOM) м;

площа ураження – 25 000 м²;

час залпу – 48 с;

тип двигуна – VTA-903T;

потужність двигуна – 500 к. с.;

максимальна швидкість по шосе – 64 км/год;

запас ходу по шосе – 480 км.

Цікаво, що пускову установку змонтовано на гусеничній базі американської платформи Bradley. У спеціальній броньованій кабіні розміщується бойовий розрахунок із трьох осіб – командир установки, навідник та механік-водій.

РСЗВ призначена для знищення закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов, зокрема в зоні перебування ворожих військ та техніки, позицій артилерії та засобів протиповітряної оборони противника, вантажних автомобілів та бронетранспортерів.

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Крім цього, M270 MLRS має засоби навігації, топографічної прив'язки та пульт керування – на його світловому табло відображається вся необхідна інформація. Фільтровентиляційна установка захищає від уражень внаслідок радіоактивного забруднення місцевості або застосування хімічної зброї.

Водночас сам пуск снарядів здійснюється прямо зі змінних контейнерів. Снаряди можуть зберігатися в таких контейнерах протягом 10 років, бувши готовими до застосування. Для заряджання, прицілювання та залпу з 12 снарядів потрібно п'ять хвилин.

Ціна М270 MLRS становить близько 2,3 млн доларів, але зазначається, що зброя має модифікації, тому ціна може збільшуватися.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної та протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Також ми писали про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють окупантів.