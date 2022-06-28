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СЬОГОДНІ Техно

Франція поставить Україні плаваючі бронетранспортери VAB: що відомо

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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28 червня, 16:06
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Бойова машина активно постачається на експорт
Бойова маса бронетранспортера складає майже 14 т.
Бойова маса бронетранспортера складає майже 14 т. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна поставить Україні "значну кількість" бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва, відомих як VAB.

Про це пише CNN.

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"Щоб швидко пересуватися в районах, що перебувають під обстрілом супротивника, арміям потрібна бронетехніка. Франція поставить у значній кількості транспортні машини цього типу VAB", – сказав він, не повідомивши, коли техніка буде доставлена.

Крім цього, Лекорню додав, що Франція також вивчає можливість постачання протикорабельних ракет Exocet французького виробництва в Україну.

Сьогодні розібралися, що за VAB відправлять Україні.

Нова техніка

Як зазначається, VAB – це колісний бронетранспортер та машина підтримки. Він був розроблений компаніями Saviem та Renault на замовлення французької армії. Серійне виробництво бойової машини ведеться з 1976 року.

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Водночас було випущено понад 5000 машин цього типу в різних варіантах – як на базовому двовісному шасі, так і на тривісному. Близько 4000 з випущених машин надійшли на озброєння французької армії, яка використовувала їх у війні в Перській затоці, а також у багатьох миротворчих місіях.

Крім цього, VAB активно поставляється на експорт і перебуває на озброєнні приблизно 15 інших країн.

VAB 3-го інженерного полку на параді на честь Дня взяття Бастилії, 14 липня 2010 року. Фото – Вікіпедія.
VAB 3-го інженерного полку на параді на честь Дня взяття Бастилії, 14 липня 2010 року. Фото – Вікіпедія.

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Характеристики бронетранспортера:

  • бойова маса – 13,6 т;
  • довжина корпусу – 5980 мм;
  • ширина – 2490 мм;
  • висота – 2060 мм;
  • колія – 2035 мм;
  • кліренс – 400 мм;
  • тип броні – сталева катана;
  • лоб корпусу – захищений від 7,62-мм бронебійних куль;
  • борт корпусу – захищений від 7,62-мм бронебійних куль;
  • корма корпусу – захищена від 7,62-мм бронебійних куль;
  • озброєння – кулемети 1×12,7-мм на більшості машин;
  • тип двигуна – рядний, 6-циліндровий дизельний;
  • модель двигуна – Renault MIDR 062045;
  • потужність двигуна – 300 л. с.;
  • швидкість по шосе – 110 км/год;
  • запас ходу по шосе – 1000 км;
  • долання підйому – 30 град;
  • долання стінки – 0,5 м;
  • долання броду – плаває.

Цікаво, що екіпаж бойової машини складається всього з двох осіб, проте у бронетранспортері можуть розміститися і 10 десантників.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної та протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Також ми писали про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють окупантів.

Павло Чернишук
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