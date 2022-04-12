Nokia повністю йде з російського ринку

Nokia не вибачила Росії вторгнення в Україну / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Фінська компанія Nokia, яку звинувачували в організації системи шпигунства для Путіна, оголосила про повне припинення бізнесу в Росії. Компанія заявила, що подальша присутність у Росії неможлива через вторгнення в Україну.

"За останні тижні ми призупинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку. У ході цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та благополуччя наших співробітників", – говориться в офіційній заяві.

Проте компанія продовжить забезпечувати необхідну підтримку для обслуговування мереж, щоб у росіян залишався доступ до інтернету.

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Щодо фінансових наслідків цього рішення, то в компанії не переживають, адже в 2021 році на частку Росії припадало менше 2% чистих продажів. Це не перший випадок, коли вихід з Росії не позначиться на західних компаніях.