Nokia полностью уходит с российского рынка

Nokia не простила России вторжение в Украину / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Финская компания Nokia, которую обвиняли в организации системы шпионажа для Путина, объявила о полном прекращении бизнеса в России. Компания заявила, что дальнейшее присутствие в России невозможно из-за вторжения в Украину.

"За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", – говорится в официальном заявлении.

Те не менее, компания продолжит обеспечивать необходимую поддержку для обслуживания сетей, чтобы у россиян оставался доступ к интернету.

Реклама

Что касается финансовых последствий этого решения, то в компании не переживают, ведь в 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж. Это не первый случай, когда уход из России не скажется на западных компаниях.