Неходячі мерці та інші таємниці озера Мід – чим загрожує посуха найбільшому водосховищу в США

Посуха найбільшого водосховища в США, озера Мід, "виявляє" дедалі більше людських останків
Посуха стала причиною виявлення страшних знахідок: на березі водосховища з'явилися людські трупи. Одне тіло було у металевій бочці, яку кинули у воду понад 30 років тому. Проте посуха озера негативно позначиться і сільському господарстві, і навіть на муніципальному водопостачанні.
Це станеться, якщо рівень води у водосховищі продовжить падати, бо ще більше погіршення ситуації прогнозують уже 2023 року.
Поки американцям загрожує екологічна катастрофа, китайські вчені грають у "Зоряні війни", запускаючи цілі рої маленьких дронів.
Але повернімося до озера Мід: другий набір останків – людську щелепу з вставними зубами знайшли дві сестри на відкритій піщаній мілині: дівчата каталися на байдарках озером. Що завтра може з'явитися у водопроводах американців і деяких мексиканців? Адже озеро Мід забезпечує водою понад 40 мільйонів людей у семи штатах Америки та на півночі Мексики.
Востаннє водосховище майже повністю наповнювалося лише в 1999 році, і відтоді рівень води неухильно падає.
За повідомленням NEO, підвищення температури, спричинене зміною клімату, посилює посуху, яка може стати найсильнішою в регіоні за більш ніж 1000 років. За словами колишнього мера Лас-Вегаса Оскара Гудмана, кінця суворої регіональної посухи не видно.
Відповідно, невідомо скільки ще "сюрпризів" чекає на американців: чергову порцію людських скелетних останків знову знайшли на минулих вихідних.
Не можна сказати, що ми ще знайдемо в озері Мід. Виявляється, озеро – непогане місце, щоб скинути тіло, – підбив підсумок Оскара Гудман.
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