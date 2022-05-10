Дрони атакували бамбуковий ліс – навіщо китайські вчені грають у "Зоряні війни"

Перший випадок, коли десять дзижчащих дронів Mavic Air 2 розміром з долоню літають по густому лісі з моторошною точністю, зафіксований відеокамерами китайських учених

Китайські вчені грають у «Зоряні війни», запустивши рій дронів у ліс

Дослідники "примусили" 10 дронів моделі Mavic Air 2 від DJI одночасно вправно маневрувати між лісовими чагарниками, щоб вони самі обрали найкращий маршрут польоту. Відправили дронів у політ китайські вчені з університету Чжецзян.

Самі фахівці жартують, що зняті кадри їх експерименту схожі на сюжет Зоряних війн чи кадри наукової фантастики. Унікальність експерименту в тому, що такий великий рій з дронів вперше зміг літати в дикому лісі, не збиваючи один одного і не врізаючись у предмети довкола.

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Але технологію ще варто відпрацювати, щоб дрони також добре поводилися і далі. Інакше це загрожуватиме громадській безпеці. Розмір дронів-роботів, побудованих на основі моделі Mavic Air 2, – не більше ніж долоня людини.

Використовувати такі дрони вчені припускають під час стихійного лиха

Всі вони оснащені камерами глибини, датчиками висоти та бортовим комп'ютером. Використовувати такі технології вчені передбачають під час стихійного лиха. Дрони не покладаються на GPS або інші структури. Так, дрони змогли б "оглядати" пошкодження після землетрусів, визначати, наскільки пошкоджені об'єкти і чи можна відправляти туди людей тощо.

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Звичайно одиночний дрон теж впорається з таким завданням, але використовувати цілу групу дронів – набагато ефективніше. Також за допомогою рою дронів реально здійснювати підняття та доставку важких предметів, зазначають вчені.

Є й темніший бік: таку "зграю" можна використовувати у військових цілях, як використовуються поодинокі безпілотники з дистанційним керуванням. Однак самі китайські випробувачі вважають, що через кілька років ми побачимо такі дрони в реальній мирній роботі.

Тільки для початку їх потрібно буде протестувати в ультрадинамічних умовах великих міст, де вони постійно стикатимуться з людьми та транспортом.

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