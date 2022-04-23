Не могли повірити своїм очам: вчені знайшли "мертву зону" у Чорному морі, де застигнув час

Чорне море зберігає останки найстародавніших кораблів / Фото: Колаж: Сьогодні

У морських глибинах гниють сотні затонулих кораблів, легендарний "Титанік" розчиняється та зникає в Атлантичному океані, але є одне загадкове місце, де останки кораблів зберігаються століттями – це Чорне море.

Вчені вважають одну ділянку Чорного моря "мертвою зоною", де кораблі, вік яких досягає 2400 років, завмерли у часі на морському дні. Нещодавно до них приєднався крейсер окупантів "Москва".

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У серпні 2016 року група дослідників відправила робота на дно Чорного моря та була вражена побаченим.

Те, що вони знайшли, було середньовічним кораблем, що знаходився на глибині понад 800 метрів під водою близько 800 років. Корабель такого типу раніше не знаходили у цілому вигляді.

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"Такого археологи ніколи не бачили. Ми не могли повірити своїм очам. Середньовічний корабель, датований XIII або XIV століттям, пролив новий світ на вітрильні судна, що підкорили Новий Світ", – зізнавався учасник експедиції Родріго Пачеко-Руїс.

Це був один з більш ніж 60 кораблів, виявлені біля берегів Болгарії. Вік судів обчислюється тисячами років, і вони перебувають у такому хорошому стані, що можна побачити непошкоджені мотки мотузки та керма.

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Найстаріший незайманий затонулий корабель, виявлений у 2017 році, датується 400 роком до нашої ери!

Інші варіюються від кінця 800-х років, коли Візантійська імперія була у повному розквіті, до Османської імперії у XVI-XVIII століттях, пише express.co.uk.

Як утворилася "мертва зона" у Чорному морі

Вчені вважають, що "мертва зона", розташована на глибині від 150 до 2200 метрів, пов'язана із унікальним складом цієї частини Чорного моря.

Коли льодовиковий період закінчився близько 12 000 років тому, Чорне море було озером. У міру підвищення глобальної температури та підвищення рівня моря солона вода із Середземного моря почала надходити до річок, що живлять Чорне море.

Прісноводні та солоні річки, що впадають у Чорне море, утворили два рівні води – верхній, менш солоний шар багатий на кисень, а нижній його не містить. Тому там не можуть вижити бактерії та істоти, що знищують останки кораблів.