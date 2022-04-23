Не могли поверить своим глазам: ученые нашли "мертвую зону" в Черном море, где застыло время

Черное море хранит останки древнейших кораблей / Фото: Коллаж: Сегодня

В морских глубинах гниют сотни затонувших кораблей, легендарный "Титаник" растворяется и исчезает в Атлантическом океане, но есть одно загадочное место, где останки кораблей хранятся веками – это Черное море.

Ученые считают один участок Черного моря "мертвой зоной", где корабли, возраст которых достигает 2400 лет, застыли во времени на морском дне. Недавно к ним присоединился крейсер оккупантов "Москва".

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В августе 2016 года группа исследователей отправила робота на дно Черного моря и была поражена увиденным.

То, что они нашли, было средневековым кораблем, находившимся на глубине более 800 метров под водой около 800 лет. Корабль такого типа ранее не находили в целом виде.

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"Такого археологи никогда не видели. Мы не могли поверить своим глазам. Средневековый корабль, датируемый XIII или XIV веком, пролил новый свет на парусные суда, покорившие Новый Свет", – признавался участник экспедиции Родриго Пачеко-Руис.

Это был один из более чем 60 кораблей, обнаруженных у берегов Болгарии. Возраст судов исчисляется тысячами лет, и они находятся в таком хорошем состоянии, что можно увидеть неповрежденные мотки веревки и рули.

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Самый старый нетронутый затонувший корабль, обнаруженный в 2017 году, датируется 400 годом до нашей эры!

Другие варьируются от конца 800-х годов, когда Византийская империя была в полном расцвете, до Османской империи в XVI-XVIII веках, пишет express.co.uk.

Как образовалась "мертвая зона" в Черном море

Ученые считают, что "мертвая зона", расположенная на глубине от 150 до 2200 метров, связана с уникальным составом этой части Черного моря.

Когда ледниковый период закончился около 12 000 лет назад, Черное море было озером. По мере повышения глобальной температуры и повышения уровня моря соленая вода из Средиземного моря начала поступать в реки, питающие Черное море.

Пресноводные и соленые реки, впадающие в Черное море, образовали два уровня воды – верхний, менее соленый слой богат кислородом, а нижний его не содержит. Поэтому там не могут выжить бактерии и существа, уничтожающие останки кораблей.