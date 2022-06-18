Настукали на шефа – втратили роботу: Ілон Маск звільнив співробітників SpaceX, які відкрито його критикували

SpaceX звільнила співробітників, які написали та поділилися листом із критикою поведінки гендиректора Ілона Маска

SpaceX звільнила низку співробітників, які написали та поділилися листом із критикою поведінки генерального директора Ілона Маска, а президент компанії розкритикував цей лист як "надмірну активність".

Також ми писали, що про війну в Україні видно з космосу: напад рашистів зняв супутник Maxar Technologies. У відкритому листі співробітників SpaceX, про який вперше повідомив The Verge, поведінка Маска описується як "часте джерело відволікання і збентеження для нас, особливо в останні тижні".

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У ньому цитується політика SpaceX і міститься прохання до компанії " публічно звернутися та засудити шкідливу поведінку Ілона Маска в Твіттері".

Як наш генеральний директор і найпомітніший представник, Ілон розглядається як особа SpaceX – кожен твіт, який відправляє Ілон, де-факто є публічною заявою компанії. Вкрай важливо дати зрозуміти нашим командам та нашому потенційному кадровому резерву, що його повідомлення не відображають нашу роботу, нашу місію чи наші цінності, – йдеться у листі.

Згідно з електронним листом, відправленим президентом SpaceX Гвінн Шотвелл і опублікованому The Verge, кілька укладачів листа було звільнено у четвер, 16 червня, вдень. В електронному листі Шотвелл повідомив, що SpaceX "звільнила низку співробітників, які брали участь" у підготовці листа.

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Лист, прохання та загальний процес змусили співробітників почуватися незручно, що й змусило їх підписати щось, що не відображало їхніх поглядів, – написав Шотвелл, – У нас дуже багато критичної роботи, і немає потреби в такій надмірній активності.

Ілон Маск і раніше був "нестійкою фігурою", але відтоді як у квітні він запропонував придбати Twitter, це угода на 44 мільярди доларів, яка ще не завершена. його поведінка привернула ще більше уваги.





Ілон Маск і раніше "бешкетував" але останнім часом його поведінка привертає все більше уваги.

Наприклад, чіплявся до стюардеси: минулого місяця Insider повідомляв, що SpaceX заплатила бортпровідниці 250 000 доларів після того, як Маск нібито зробив їй непристойну пропозицію.

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Також ми писали, що Ілон Маск заявив, коли найпотужніша ракета Starship летить на орбіту.