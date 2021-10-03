NASA завершило випробування нового двигуна: вони відправлять першу жінку на Місяць

NASA успішно випробувало новий двигун для ракет / Фото: NASA

Під час випробування 30 вересня оператори запустили дослідний двигун RS-25 № 0528, який використовували в кожному з семи випробувань в серії, на більш ніж вісім хвилин (500 секунд), стільки ж часу, скільки потрібно під час фактичного запуску.

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"Ця успішна серія випробувань двигуна Space Launch System RS-25 наближає нас на один крок до виробництва першого набору двигунів для майбутніх місій Artemis на Місяць. Ми тестуємо деталі двигуна, виготовлені з використанням передових технологій виробництва, які можуть знизити вартість кожного двигуна більш ніж на 30 відсотків, але при цьому зберегти надійність і високі характеристики", – сказав менеджер відділу рідинних двигунів SLS Джонні Хефлін.

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NASA / Фото: pixabay.com

Протестовані компоненти включали надрукований на 3D-принтері гідроакумулятор для гасіння коливань тиску, які можуть викликати нестабільність польоту, і основну камеру згоряння, виготовлену з використанням технології з'єднання гарячого ізостатичного тиску, повідомляється на сайті NASA.

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Чотири двигуна РС-25 разом з парою твердопаливних ракетних прискорювачів будуть забезпечувати живлення Space Launch System при запуску. Місія Artemis планується на 2024 рік. Її завдання – вперше в історії висадити на Місяць жінку.