NASA запускає в космос новий супутник: пряма трансляція (відео)

NASA відправить у космос супутник Landsat 9 / Фото: NASA

Супутник є спільною розробкою NASA і Геологічної служби США. Він повинен стартувати в понеділок з космічного стартового комплексу 3 на базі космічних сил Ванденберг в Каліфорнії на борту корабля United Launch Alliance.

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Запуск запланований на 21:12 за київським часом. Пряма трансляція запуску супутника Landsat 9 на Yuotube-каналі NASA стартує о 20:30.

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Спочатку запуск планувався на 16 вересня, але був перенесений на 23 вересня через затримку з доставкою рідкого азоту. Затримка пов'язана з нестачею рідкого азоту в усьому світі, викликаною триваючою пандемією COVID-19. В результаті було вирішено виконати запуск 27 вересня.

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Місія Landsat 9, вартість якої становить близько 750 мільйонів доларів, є дев'ятим супутником у програмі Landsat і буде продовжувати виконувати роль програми з моніторингу та управління земельними ресурсами, такими як посіви, вода і ліси, пише space.com.

Крім цього, супутники Landsat можуть відслідковувати зміни розмірів озер, якості води і повеней, а також допомагати в ранньому виявленні цвітіння водоростей.

Супутник Landsat 9 замінить супутник Landsat 7, який знаходиться на орбіті з 1999 року, і буде працювати в тандемі з супутником Landsat 8, запущеним у 2013 році. Дует Landsat 8/9 буде знімати Землю кожні вісім днів.

Раніше ми писали, що корабель SpaceX Dragon доставить на Землю цінний вантаж: допоможе дослідити хворобу Альцгеймера. У четвер, 30 вересня, з Міжнародної космічної станції на Землю відправиться вантажний корабель, із понад двома тоннами дослідного вантажу на борту.