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Корабель SpaceX Dragon доставить на Землю цінний вантаж: допоможе дослідити хворобу Альцгеймера

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 вересня, 13:40
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У четвер, 30 вересня, з Міжнародної космічної станції на Землю відправиться вантажний корабель SpaceX Dragon, з більш як дві тонни дослідного вантажу на борту
Вантажний корабель приводниться біля узбережжя Флориди
Вантажний корабель приводниться біля узбережжя Флориди / Фото: REUTERS

Космічний корабель зробить приводнення за допомогою парашута біля узбережжя Флориди, а потім наукові дані з борту капсули будуть швидко транспортовані в Центр обробки даних космічної станції NASA.

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Короткі часові рамки транспортування дозволять дослідникам збирати дані з мінімальним впливом сили тяжіння Землі на зразки, повідомляється на сайті NASA.

Вантажний корабель SpaceX Cargo Dragon. Фото: NASA

Виліт космічного човника почнеться приблизно о 16:05 за Києвом, а приводнився він повинен о шостій ранку за нашим часом.

Деякі з наукових досліджень, які "Дракон" поверне на Землю:

  • Ring Sheared Drop досліджує утворення і потік аномальних білків, які можуть впливати на хімічні взаємодії. Результати можуть сприяти кращому розумінню нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, а також розробці сучасних матеріалів.
  • Anti-Atrophy вивчає здатність біоматеріалів пригнічувати атрофію м'язів в умовах мікрогравітації. Результати можуть призвести до виробництва фармацевтичних препаратів для запобігання атрофії м'язів не тільки космонавтів в космосі, але і людей похилого віку на Землі.
  • Genes in Space-8 тестує технологію моніторингу експресії генів в космосі. Цей тест може привести до кращого розуміння викликаних космічними польотами змін експресії генів печінки і може підтримати розробку нових методів лікування, які можуть враховувати адаптацію організму до космічного польоту.

SpaceX Cargo Dragon був відправлений на МКС 29 серпня і прибув на місце через 32 години:

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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