Електрокаром – полями та лісами: українці створили фермерський позашляховик для села

Українська компанія "Сармат-Авто" пропонує електромобіль для тих, хто живе у селі та не їздить на великі відстані. Запас ходу цього "малюка" розрахований на 100 км

Українці створили електромобіль для сільської місцевості, електрокар-позашляховик допоможе фермерам у роботі

Автомобіль з електроприводом для сільської місцевості створений українцями, відмінно підійде тим, хто працює у полі чи лісі. Розробники електрокара сподіваються, що машини будуть доступні за ціною як при виробництві, так і в їхній подальшій експлуатації.

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Також ми нещодавно писали, що поповнити енергію електромобіля можна під час їзди спеціальною дорогою . Розробники сільського електрокара – українська компанія "Сармат-Авто", а потенційні користувачі – фермери та ті, хто живе у селі та не їздить на великі відстані. Запас ходу електромобіля розрахований лише на 100 км.

"Життєвий цикл" електромобіля – 25 років, а найпростіша його комплектація коштуватиме близько 18 тисяч доларів. Запас ходу машини розрахований на 100 км, тобто авто призначене для тих, кому не потрібно їздити на більші відстані.

Електрокар потрібен фермерам, таке авто дуже зручно використовувати на полях, коли потрібно підвозити по бездоріжжю добрива, насіння, запчастини – повідомив головний конструктор проекту "Сармат-Авто" Олександр Пташник.

Такий електрокар ще добрий тим, що може заїжджати в теплиці та не шкодити вихлопними газами зростаючому врожаю. Коли саме електрокар-позашляховик вийде у виробництво, поки що не повідомляється.

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