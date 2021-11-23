Знахідка дорожча за золото: шукач коштовностей виявив метеорит віком 4,6 мільярда років

Золотошукач знайшов метеорит у парку / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік сподівався, що всередині можуть бути золоті самородки, але, як не намагався, не зміг розколоти таємничу породу. Девід спробував розпиляти камінь, просвердлити, облити кислотою, але нічого не спрацювало.

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Пізніше геологи з'ясували, що це не просто камінь, а метеорит. Геолог Мельбурнського музею Дермот Генрі розповів, що на камені утворилися ямочки через проходження тіла через атмосферу планети.

Метеорит отримав назву Меріборо на честь міста, в якому його знайшли. Вчені визначили, що його вік становить 4,6 мільярда років.

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Метеорит важить 17 кг після того, як від нього відпилили шматочок для аналізу. У його складі високий відсоток заліза, що робить його звичайним хондритом H5 – найпоширенішим метеоритом, пише sciencetimes.com.

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Дослідникам ще належить визначити походження метеорита і те, як довго він міг бути на Землі, але вже зараз зрозуміло, що він знаходиться на нашій планеті не менше 1000 років.

Раніше ми писали, що метеорит ледь не вбив жінку уві сні – пробив дах і приземлився на подушку поряд із її головою.