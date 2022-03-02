Починає доходити: у Росії все більше шукають у Мережі загиблих та полонених

У Росії шукають у мережі загиблих і полонених / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З перших днів вторгнення в Україну Росія приховує кількість втрат. Проте завдяки українцям фото із загиблими солдатами таки дісталися РФ.

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Масове поширення сприяло тому, щоб самі росіяни захвилювалися. Насамперед це стосується родичів військових.

Так, у тренди російського Google виходять такі запити як: втрати, загиблі, полонені.

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Зауважимо, що найбільше за цими запитами шукають у віддалених регіонах Росії:

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Також ми писали, що Роскомнагляд загрожує заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну". У РФ людям хочуть обмежити доступом до інформації.

А перед цим Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів. Роскомнагляд пригрозив штрафами та блокуванням рекламних мереж, які показують "недостовірну інформацію та фейки". Це реакція на правду у Мережі.