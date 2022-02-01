На Землю насувається потужна сонячна буря: чим це загрожує

Сонячна буря обрушиться на Землю 2 лютого / Фото: Wikipedia
Це потужний викид плазми та магнітного поля, який виривається з корони Сонця – його зовнішнього шару.
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Буря містить мільярди тонн сонячних частинок, що швидко рухаються, а також магнітне поле, що їх пов'язує, пише Express.
Cпеціалістка з космічної погоди Доктор Таміта Сков охарактеризувала цей "сонячний удар" як "пряме влучення".
Пізніше вона уточнила, що початок Сонячної бурі може бути навіть раніше – з 20:00 за Києвом 1 лютого, проте прогноз Метеобюро змістив цей час на 7:00 за Києвом 2 лютого.
Коли сонячна буря досягне атмосфери Землі, це може викликати проблеми – наприклад, це може викликати збої у роботі супутників.
Раніше ми писали:
- Попіл від підводного виверження вулкана в тихоокеанській країні Тонга піднявся на тисячі метрів в атмосферу і його сфотографували з МКС.
- До появи Землі та інших планет у нашій Сонячній системі Сонце могло бути оточене гігантськими кільцями пилу, що подібні до кілець Сатурна.
- Вчені зафіксували, як шматок хвоста комети Леонарда, яка має підлетіти найближче до Сонця 3 січня 2022 року, був відірваний сонячним вітром.