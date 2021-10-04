На повітряній кулі – майже в космос! Туристичні польоти почнуться в 2024 році

На повітряній кулі - майже в космос. Фото: worldview.space

У програму буде входити політ тривалістю від шести до восьми годин, в ході якого пасажири будуть підняті на висоту не менше 30 кілометрів – це в три рази вище, ніж літають цивільні літаки! Звідси вони зможуть побачити кривизну Землі на тлі темряви космосу.

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Повністю програма туру буде займати п'ять днів. За цей час туристи відвідають різні знакові місця природної краси і культурного та історичного значення.

Один квиток в герметичну капсулу Explorer на вісім пасажирів продається за 50 тисяч доларів – значно менше, ніж коштує політ в космос у інших компаній. Наприклад, Virgin Galactic Річарда Бренсона продає квитки по 450 тисяч доларів.

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За словами представників World View, подорож в стратосферу буде досить плавною і м'якою, щоб бути безпечною для людей самого різного віку і рівня підготовки.

Зазначається, що у World View вже є замовник на перший комерційний рейс з екіпажем. Некомерційна організація Space For Humanity купила все місця для цієї дебютної місії і заповнить їх цивільними астронавтами, пише space.com.