На продажі геймерського набору Humble Bundle вже зібрали 10 млн доларів на допомогу Україні

На допомогу Україні вже зібрали майже 10 мільйонів доларів / Фото: Facebook

У бандл Stand With Ukraine увійшло 123 продукти – до нього включені популярні ігри, комікси та програми для ПК. До речі, і Epic Games пожертвує доходи від Fortnite Україні.

Читайте також: Українські розробники стали жертвами санкцій проти Росії: що сталося

Реклама

"Насильницьке та незаконне вторгнення в Україну призводить до трагічних наслідків: люди змушені залишати свої будинки, розоряються сім'ї та виникає гостра потреба в їжі, воді, припасах, житлі та безпеці. Щоб допомогти, ми об'єднали зусилля із творцями ігор, видавцями книг та виробниками програмного забезпечення по всьому світу для пакету, на 100% присвяченого підтримці жертв та біженців з України під час цієї кризи", – йдеться на сайті.

Загальна вартість пакету становить 2 572 доларів, але користувач може заплатити будь-яку суму, яку вважає за потрібну, але не менше 40 доларів.

100% виручки підуть у фонди Razom for Ukraine, Міжнародний комітет порятунку, Міжнародний медичний корпус та Direct Relief.

Реклама

Найбільші пожертвування були на 10 тисяч доларів, а середній чек складає 44 долари. Акція триватиме до 25 березня, тому ви ще маєте час зробити власну пожертву!