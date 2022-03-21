На продаже геймерского набора Humble Bundle уже собрали 10 млн долларов на помощь Украине

На помощь Украине уже собрали почи 10 миллионов долларов / Фото: Facebook

В бандл Stand With Ukraine вошло 123 продукта – в него включены популярные игры, комиксы и программы для ПК. Кстати, и Epic Games пожертвует доходы от Fortnite Украине.

Читайте также: Украинские разработчики стали жертвами санкций против России: что случилось

Реклама

"Насильственное и незаконное вторжение в Украину приводит к трагическим последствиям: люди вынуждены покидать свои дома, разоряются семьи и возникает острая потребность в еде, воде, припасах, жилье и безопасности. Чтобы помочь, мы объединили усилия с создателями игр, издателями книг и производителями программного обеспечения по всему миру для пакета, на 100% посвященного поддержке жертв и беженцев из Украины во время этого кризиса", – говорится на сайте.

Общая стоимость пакета составляет 2572 доллара, но пользователь может заплатить любую сумму, какую посчитает нужной, однако не менее 40 долларов.

100% выручки пойдут в фонды Razom for Ukraine, Международный комитет спасения, Международный медицинский корпус и Direct Relief.

Реклама

Наибольшие пожертвования были на 10 тысяч долларов, а средний чек составляет 44 доллара. Акция продлится до 25 марта, так что вы еще имеете время сделать собственное пожертвование!