На перших реальних фото IPhone 13 помітили головну відмінність від iPhone 12

У Мережі публікують нібито перші реальні фото iPhone 13

До презентації нового IPhone 13 залишається ще кілька годин, а в Мережу продовжують витікати подробиці про зовнішній вигляд новинки. На цей раз увагу фанатів привернули нібито реальні фото смартфона

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Вивчивши новинку, видання mydrivers.com відзначило головну відмінність IPhone 13 від його попередника, 12-ї моделі.

Так, завдяки зменшенню ширини чубчика, відсоток заряду батареї тепер нормально відображається на правій стороні екрану і немає необхідності тягти вниз панель повідомлень, щоб подивитися його.

Друга особливість – вбудований в дисплей сканер відбитків пальців . Втім, джерело скептично ставиться до "витоку" і пропонує дочекатися офіційної презентації.

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Яким буде iPhone 13

Серія iPhone 13 буде мати лінійку з чотирьох пристроїв: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display. Також у версії Pro чекають появи технології ProMotion.

Смартфони будуть мати зменшений "чуб" і будуть оснащуватися однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він не буде відрізнятися від попереднього, але повинен бути трохи швидше.

Також Apple вирішила поки що відмовитися від скандальної системи сканування фото. Після критики в компанії взяли додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення.

Як може виглядати iPhone 13