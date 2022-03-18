На Марсі настала весна: NASA показало, як на Червоній планеті тане сніг

На Марсі наступила весна / Фото: Колаж: Сьогодні

NASA показало нові фото поверхні північної півкулі Марса, де настала весна і почав танути сніг на піщаних дюнах.

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Взимку темні піщані дюни вкриті шаром білого сезонного льоду. На свіжих знімках видно, як сонячний бік дюн починає відтавати.

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"Яскраві плями інею чітко видно і складаються з льоду, води та вуглекислого газу. Темні смуги піску стікають схилом дюни, який іноді покриває іній. Ці потоки викликані швидким перетворенням інею з льоду на газ, коли навесні сонце нагріває дюну", – написав член команди HiRISE.

Раніше ми писали, що Марсохід зняв хмари з льоду та вуглекислого газу на Червоній планеті. Марсохід Curiosity зробив знімки хмар, що дрейфують над його місцем дослідження на горі Шарп з метою вимірювання їхньої швидкості.