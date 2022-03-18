На Марсе наступила весна: NASA показало, как на Красной планете тает снег

На Марсе наступила весна / Фото: Коллаж: Сегодня

NASA показало новые фото поверхности северного полушария Марса, где наступила весна и начал таять снег на песчаных дюнах.

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Зимой темные песчаные дюны покрыты слоем белого сезонного льда. На свежих снимках видно, как солнечная сторона дюн начинает оттаивать.

"Яркие пятна инея отчетливо видны и состоят из льда, воды и углекислого газа. Темные полосы песка стекают по склону дюны, который иногда покрывает иней.

Эти потоки вызваны быстрым превращением инея из льда в газ, когда весной солнце нагревает дюну", – написал член команды HiRISE.