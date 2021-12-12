На Apple Watch подали до суду: можуть здутися та поранити руку

Розумний годинник від Apple може бути небезпечним / Фото: Apple

Справа в тому, що в пристрої розумного годинника немає внутрішнього простору для розміщення акумуляторної батареї.

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У колективному позові, поданому до федерального суду Каліфорнії, стверджується, що Apple Watch мають "нерозкриту та невиправдано небезпечну загрозу безпеці", пише appleinsider .

Йдеться про всі моделі, вироблені за цей час, від оригінальних Apple Watch до Apple Watch Series 6.

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На думку позивачів, у годинах відсутнє будь-яке рішення для запобігання або пом'якшення небезпеки від'єднаного, розбитого або тріснутого екрану годинника.

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Причина в нестачі простору, виділеного всередині пристрою для прямокутної літій-кобальт-оксидної батареї.

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Нестача місця може викликати проблеми, якщо батарея раптово здувається: вона натисне на екран знизу вгору, внаслідок чого він від'єднається від Apple Watch.

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В процесі екран розколеться або розіб'ється, "оголивши свої гострі як бритва краї" для користувачів.

У позові згадується кілька позивачів, які мали проблеми зі здуттям батареї на їхніх моделях Apple Watch.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть приймати дзвінки на Apple Watch без телефону.