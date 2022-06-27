Може знищити Кримський міст. Що відомо про ракети ATACMS

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ракетами ATACMS, які може отримати Україна, можна вдарити по Кримському мосту. Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу Фейгін LIVE. Сайт "Сьогодні" зібрав дані щодо характеристик та застосування цієї ракети, а також відео її запусків.

Що сказав Жданов

Експерт відповідав на запитання, чи має Україна зброю, якою можна вразити Кримський міст.

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"Зараз нічим. Але я припускаю, що в найближчій перспективі буде передано ракети ATACMS до цих HIMARS, вони в комплекті є. Вона оперативно-тактична, вона 285 кілометрів гарантованої дальності", – сказав він.

Жданов пояснив, з чого ЗСУ можуть стріляти цими ракетами.

"У нас чотири є HIMARS. Зараз Британія має передати нам три MLRS M-270. У них однаковий пакет заряджання. Там все одно. Просто MLRS відрізняється тим, що там два пакети по 6 ракет, а HIMARS – один пакет 6 ракет. І у HIMARS колісна база, а MLRS йде на гусеничному ході, а так все абсолютно однакове", — сказав він.

Що являє собою ATACMS

Назва розшифровується як Army TACtical Missile System (Армійський тактичний ракетний комплекс), це комплекс із балістичною ракетою малої дальності, який має різні варіанти оснащення. Виробник — Lockheed Martin.

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Розробка комплексу розпочалася у 1982 році. Перший випробувальний пуск ракети XMGM-140A здійснено 26 квітня 1988 року, а в грудні того ж року почалося виготовлення невеликої серії. У березні 1990 року після завершення випробувань на полігоні White-Sands комплекс ATACMS було прийнято на озброєння ЗС США. Експлуатацію MGM-140A ATACMS розпочато у січні 1991 року.

Вперше ATACMS були використані під час операції "Буря в пустелі". Система ATACMS використовувалася для знищення батарей ППО та вузлів зв'язку іракських військ. Під час операції було знищено близько 200 вантажних автомашин та техніки. Ефективність бойового застосування цих систем виявилася досить високою.

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Оперативно-тактична ракета ATACMS здійснює свій політ так званої напівбалістичної траєкторії, коли початковий розгін здійснюється по заздалегідь запрограмованій жорсткій траєкторії, а весь наступний політ після досягнення апогею відбувається в керованому режимі. Управління ракетою здійснюється за допомогою аеродинамічних кермів за сигналами від бортової системи управління, яка безперервно визначає передбачувану точку падіння та виробляє команди для поєднання її з метою.

Технічні дані

В даний час ракетні комплекси можуть використовувати ракети ATACMS чотирьох типів. З них тільки одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несе уламково-фугасну бойову частину.

Три інші вироби комплектуються касетними бойовими частинами з осколково-фугасними або іншими суббоєприпасами, кількість яких залежить від типу та призначення.

Головна частина ракети MGM-140A несе 950 бойових елементів вагою 560 кг.

У MGM 140B 300 бойових осколкових елементів вагою 160 кг.

MGM 164A має 13 самонавідних бойових елементів загальною вагою 450 кг.

MGM 164B несе 6 самонавідних бойових елементів вагою 268 кг.

Тип рухової установки – Твердопаливна.

Загальна вага: MGM-140A – 1679 кг, MGM 140B – 1320 кг, MGM 164A – 1480 кг та MGM 164B – 1463 кг.

Довжина ракети – 3,98 м.

Розмах крил – 082 м.

Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS.

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