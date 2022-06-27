Может уничтожить Крымский мост. Что известно о ракетах ATACMS

Украине могут дать ракеты ATACMS / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ракетами ATACMS, которые может получить Украина, можно ударить по Крымскому мосту. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Фейгин LIVE. Сайт "Сегодня" собрал данные о характеристиках и применении этой ракеты, а также видео ее запусков.

Что сказал Жданов

Эксперт отвечал на вопрос, есть ли у Украины оружие, которым можно поразить Крымский мост.

Реклама

"Сейчас нечем. Но я предполагаю, что в ближайшей перспективе будут переданы ракеты ATACMS к этим HIMARS, они в комплекте есть. Она оперативно-тактическая, она 285 километров гарантированной дальности", — сказал он.

Жданов объяснил, из чего ВСУ могут стрелять этими ракетами.

"У нас есть четыре HIMARS. Сейчас Британия должна передать нам три MLRS M-270. У них одинаковый пакет заряжания. Там все равно. Просто MLRS отличается тем, что там два пакета по 6 ракет, а HIMARS – один пакет 6 ракет. И у HIMARS колесная база, а MLRS идет на гусеничном ходу. А так все абсолютно одинаковое", — сказал он.

Что представляет собой ATACMS

Название расшифровывается как Army TACtical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это комплекс с баллистической ракетой малой дальности, который имеет различные варианты оснащения. Производитель — Lockheed Martin.

Реклама

Разработка комплекса началась в 1982 году. Первый испытательный пуск ракеты XMGM-140A произведен 26 апреля 1988 года, а в декабре того же года началось изготовление небольшой серии. В марте 1990 года после завершения испытаний на полигоне White-Sands комплекс ATACMS был принят на вооружение ВС США. Эксплуатация MGM-140A ATACMS начата в январе 1991 года.

Впервые ATACMS были использованы во время операции "Буря в пустыне". Система ATACMS использовалась для уничтожения батарей ПВО и узлов связи иракских войск. За время операции было уничтожено около 200 грузовых автомашин и техники. Эффективность боевого применения этих систем оказалась достаточно высокой.

Реклама

Оперативно-тактическая ракета ATACMS совершает свой полет по так называемой полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по заранее запрограммированной жесткой траектории, а весь последующий полет после достижения апогея происходит в управляемом режиме. Управление ракетой осуществляется с помощью аэродинамических рулей по сигналам от бортовой системы управления, которая непрерывно определяет предполагаемую точку падения и вырабатывает команды для совмещения ее с целью.

Технические данные

В настоящее время ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырех типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несет осколочно-фугасную боевую часть.

Три других изделия комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами, количество которых зависит от типа и назначения.

Головная часть ракеты MGM-140A несет 950 боевых элементов весом 560 кг.

В MGM 140B 300 боевых осколочных элементов весом 160 кг.

MGM 164A имеет 13 самонаводящихся боевых элемента общим весом 450 кг.

MGM 164B несет 6 самонаводящихся боевых элементов весом 268 кг.

Тип двигательной установки — твердотопливная.

Общий вес: MGM-140A – 1679 кг, MGM 140B – 1320 кг, MGM 164A – 1480 кг, MGM 164B – 1463 кг.

Длина ракеты — 3,98 м.

Размах крыльев — 0,82 м.

Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно об уникальных гаубицах М777, которые уже воюют на фронте.

Также мы писали о самоходных пушках-гаубицах Panzerhaubitze 2000, которые ВСУ уже используют против российских оккупантов.