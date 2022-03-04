Microsoft йде з Росії: окупанти збираються переходити на піратське ПЗ

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Після вторгнення Росії в Україну безліч міжнародних компаній згорнули свою роботу в Росії, а тепер до цього списку приєдналася і Microsoft.
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"Як і вся решта світу, ми в жаху, обурені та засмучені зображеннями та новинами, що надходять з війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії", – говориться в офіційній заяві компанії.
У Microsoft відзначили, що з початку війни вони допомагали Україні в кібервійні, вживали заходів для захисту державних та громадських організацій.
Поки невідомо, чим обернеться для Росії відхід Microsoft – це повне блокування всього софту або тільки припинення продажів нових і оновлень поточних версій.
Раніше в Росії обговорювали тоді ще можливу ситуацію з відходом із країни техногіганта і всерйоз заявляли, що перейдуть на піратське програмне забезпечення. Також вони розглядали альтернативу в якості Linux.
Раніше Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів. В організації пригрозили штрафами та блокуванням.
Також Роскомнагляд пригрозив блокуванням Wikipedia за статтю "Вторгнення Росії в Україну".