Microsoft йде з Росії: окупанти збираються переходити на піратське ПЗ

Фото: REUTERS/Mike Segar

Після вторгнення Росії в Україну безліч міжнародних компаній згорнули свою роботу в Росії, а тепер до цього списку приєдналася і Microsoft.

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"Як і вся решта світу, ми в жаху, обурені та засмучені зображеннями та новинами, що надходять з війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії", – говориться в офіційній заяві компанії.

У Microsoft відзначили, що з початку війни вони допомагали Україні в кібервійні, вживали заходів для захисту державних та громадських організацій.

Поки невідомо, чим обернеться для Росії відхід Microsoft – це повне блокування всього софту або тільки припинення продажів нових і оновлень поточних версій.

Раніше в Росії обговорювали тоді ще можливу ситуацію з відходом із країни техногіганта і всерйоз заявляли, що перейдуть на піратське програмне забезпечення. Також вони розглядали альтернативу в якості Linux.

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Раніше Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів. В організації пригрозили штрафами та блокуванням.

Також Роскомнагляд пригрозив блокуванням Wikipedia за статтю "Вторгнення Росії в Україну".