Мертві таргани та місячний пил – незвичайні раритети з "Аполлона-11" виставлені на аукціон

Мертві таргани та місячний пил: такі незвичайні раритети з «Аполлона-11» виставлені на аукціон

Місячний пил, з'їдений тарганами – один з основних лотів аукціону RR "Чудові раритети", що відкрився для торгів у четвер (26 травня) та триватиме до 23 червня. Незвичайні лоти пропонує RR Auction, фірма з Нью-Гемпшир, яка спеціалізується на космічних пам'ятних речах.

Тіла тарганів і місячний пил Аполлона-11, витягнутий із їхніх шлунків виставили на торги

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Поки одні торгують з'їденим тарганами космічним пилом, Ілон Маск назвав причину кінця світу і нагадав про важливість колонізації Марса.

Щоразу, коли ми представляємо щось з "Аполлона-11", це, безумовно, захоплює, тому що це була найважливіша місія. – сказал Бобби Ливингстон, исполнительный директор RR Auction,- Для будь-якого з нас, кому було 12 або 13 років і у кого був урок природознавства, це зовсім не "непривабливо". Це неймовірно.

Навіщо годувати тарганів місячними "сувенірами"? Справа в тому, що екіпаж, їхній космічний корабель і все, що з ними повернулося, були поміщені на 21-денний карантин через кілька тижнів після їхнього тріумфального приводу. Екіпаж та вміст корабля знаходилися всередині спеціального об'єкта, побудованого НАСА для ізоляції "місячних людей" та матеріалів.

Місячний пил, витягнутий із шлунків "космічних" тарганів внаслідок біологічних випробувань після місії "Аполлон-11"

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Астронавти пройшли медичні огляди, у той час як привезений назад звіринець безхребетних істот – від риб до мишей і, так, тарганів – зазнали впливу місячного каміння та пилу, щоб подивитися, як вони відреагують. Тобто комах, риб та гризунів "нагодували" цим.

Приблизно 10% з 47,5 фунтів (22 кг) місячного каміння, доставленого місією "Аполлон-11", було виділено для випробувань. Одного разу згодований рибі та комахам, ніхто не очікував знову побачити цей місячний матеріал. Ніхто, крім Маріон Брукс (пізніше Брукс-Уоллес), ентомологині з Університету Святого Павла.

Місячні сувеніри з Аполлона-11, включаючи трьох тарганів, що збереглися, і зразок місячного пилу зберігалися на стенді ентомолога Маріон Брукс

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З нею НАСА уклали контракт для подальшого вивчення тарганів, що харчуються місячним пилом. Минули роки і витягнутий зі шлунків тарганів місячний "пісок" і самі їхні тіла тепер підуть з молотка.

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