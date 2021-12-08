MacBook, iPad та iPhone можуть отримати титанові корпуси: як це працюватиме

Техніка Apple отримає титанові корпуси / Фото: Apple

Титановий метал замінить нинішні корпуси з алюмінієвого металу на iPad, потім його також додадуть на MacBook та iPhone.

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Порівняно з нержавіючою сталлю титанові метали твердіші та стійкіші до подряпин, пише Gizchina.

Apple сподівається за допомогою спеціальної хімічної обробки надати титановій оболонці глянсову поверхню, зробивши її привабливішою.

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Компанія також вивчає можливість використання тонких оксидних покриттів на поверхні для вирішення проблеми відбитків пальців.

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У iPad нового покоління вперше буде використаний цей матеріал, iPad Pro поки що не розглядають, адже титановий корпус заблокує бездротову зарядку.

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Якщо цей матеріал буде нанесений на iPhone, то, можливо, це буде середня рамка. Задня частина залишиться старою заради тієї ж бездротової зарядки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple вперше за 10 років зупинила виробництво на кілька днів, давши робітникам додаткові вихідні у передсвятковий період.