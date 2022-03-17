Лізуть із Білорусі: супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки

Супутник зняв розташування російської армії у Білорусі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Раніше ми опублікували наслідки боїв в аеропорту Гостомеля. На знімках видно, що залишилося від аеропорту Антонов.

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А тепер супутник знайшов нові докази базування російських військ у Білорусі. На зображенні видно дислокацію десятків російських гелікоптерів на аеродромі Великий Боков, що за 50 км від українського кордону. Знімки було зроблено 14 березня.

На іншому знімку помітили величезну колону російської техніки біля містечка Наровля. Воно ще ближче до українського кордону.

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З Норволі в Україну веде пряма дорога у бік Іванкова, де підірвали міст, тому в колоні помітили понтонно-мостовий блок.

До речі, у самій Наровлі розташовується військове містечко, де, ймовірно, дислокуються російські військові. Також з супутника видно будівлі польового шпиталю.

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