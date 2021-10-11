Критика подіяла: Instagram буде попереджати підлітків про шкідливий контент

Instagram тестує нову функцію / Фото: REUTERS

Instagram і Facebook вживе заходів, які будуть включати в себе попередження про споживання занадто великої кількості шкідливого контенту. Раніше ми писали, що з'явилося нового в Instagram після збою.

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"Ми збираємося представити дещо, що, як я думаю, буде мати велике значення: саме тут наші системи бачать, що підліток переглядає один і той же контент знову і знову. Цей контент може не сприяти їх добробуту, тому ми підштовхнемо їх до перегляду іншого контенту", – розповів віце-президент Facebook з глобальних справах Нік Клегг на шоу CNN State of Union.

Клегг також сказав, що Instagram працює над новим батьківським контролем, щоб дорослі могли контролювати контент, який переглядають підлітки.

Він додав, що компанія також додасть функцію "зробити перерву", щоб спонукати підлітків деякий час не використовувати Instagram. Втім, поки невідомо, як ця функція буде працювати, повідомляє thenextweb.com.