Критика подействовала: Instagram будет предупреждать подростков о вредоносном контенте

Instagram тестирует новую функцию / Фото: REUTERS

Instagram и Facebook примет меры, которые будут включать в себя предупреждения о потреблении слишком большого количества вредоносного контента. Ранее мы писали, что появилось нового в Instagram после сбоя.

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"Мы собираемся представить кое-что, что, как я думаю, будет иметь большое значение: именно здесь наши системы видят, что подросток просматривает один и тот же контент снова и снова. Этот контент может не способствовать их благополучию, поэтому мы подтолкнем их к просмотру другого контента", – рассказал вице-президент Facebook по глобальным делам Ник Клегг на шоу CNN State of Union.

Клегг также сказал, что Instagram работает над новым родительским контролем, чтобы взрослые могли контролировать контент, который просматривают подростки.

Он добавил, что компания также добавит функцию "сделать перерыв", чтобы побудить подростков некоторое время не использовать Instagram. Впрочем, пока неизвестно, как эта функция будет работать, сообщает thenextweb.com.