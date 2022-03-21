Космічний Клондайк: вчені виявили на поверхні Меркурію алмази

Поверхня Меркурія покрита діамантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Як відомо, кора Меркурія в основному складається з графіту, який може перетворюватися на алмази після зіткнення з астероїдами.

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Нове дослідження передбачає, що кора Меркурія може містити 16 квадрильйонів тонн алмазів.

"Хвиля тиску від астероїдів або комет, що ударяються об поверхню зі швидкістю десятки кілометрів на секунду, може перетворити цей графіт на алмази", – каже один із учених.

Втім, поки що людству важко вивчати Меркурій через віддаленість планети від Землі та умови на її поверхні. Наприклад, температура там коливається від +400 градусів за Цельсієм до -170 градусів за Цельсієм, пише interestingengineering.com.

До речі, щодо позаземних коштовностей. Нещодавно рідкісний діамант, що прилетів на Землю з космосу, був проданий за шалену суму.