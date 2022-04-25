Кошмар закінчився: перші космічні туристи зуміли залишити МКС

Космічні туристи нарешті залишили МКС / Фото: NASA

Космічні туристи нарешті змогли залишити Міжнародну космічну станцію. Капсула Crew Dragon відстикувалася від орбітальної лабораторії сьогодні о 4 годині ранку за київським часом.

Очікується, що екіпаж приземлиться біля узбережжя Флориди близько 20 години по Києву, пише space.com.

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"Ще раз дякую за всю підтримку в цій дивовижній пригоді, яка у нас була. Навіть довше і цікавіше, ніж ми думали. Ми дуже цінуємо ваш професіоналізм", – повідомив командир місії Ax-1 Майкл Лопес-Алегрія.

Команда "громадянських космонавтів" вирушила на МКС 8 квітня і мала повернутися на Землю 19 квітня, проте повернення неодноразово відкладалося через погану погоду.

А ще їм довелося понервувати через космічне сміття, яке ледь не зіткнулося з МКС. Екіпажу довелося маневрувати, щоб уникнути уламків російського супутника.