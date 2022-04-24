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Космічні туристи опинилися в небезпеці через Росію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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24 квітня, 17:36
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Росія, наплювавши на всіх, випробувала космічну зброю, утворивши на орбіті хмару уламків
МКС довелося знову ухилятися від космічного сміття
МКС довелося знову ухилятися від космічного сміття / Фото: Колаж: Сьогодні

Мало того що екіпаж космічних туристів застряг на МКС, так ще вони опинилися в небезпеці через космічне сміття, яке утворилося в результаті випробувань супутникової зброї Росією минулого року.

Екіпажу МКС довелося виконати кілька маневрів, щоб ухилитися від уламків старого радянського супутника. Після такого туристи двічі подумають, перш ніж знову вирушати в космос.

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"Сьогодні вдень астронавтам МКС повідомили, що на ранок суботи заплановано маневр повторного розгону, щоб:

а) покращити планування траєкторії

б) уникнути можливого близького зіткнення із уламком російського протисупутникового апарату", – повідомив репортер космічних новин CBS Вільям Харвуд.

Напередодні США закликало інші країни припинити випробування космічної зброї, щоб уникнути нового утворення космічного сміття на орбіті, зіткнення з яким може спричинити справжню катастрофу.

На даний момент навколо Землі кружляють тисячі різних уламків – від старих гайок до відпрацьованих ступенів ракет. І вони не просто ширяють у невагомості – їхня швидкість досягає 10 км в секунду! Так, у червні 2021 року один із уламків пробив дірку в роботизованій руці МКС.

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