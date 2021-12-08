"Кошмар перед Різдвом": Apple вперше за 10 років перервала виробництво

Apple довелося розвантажити співробітників перед Різдвом / Фото: Getty Images

Через обмежену кількість компонентів і мікросхем не мало сенсу працювати понаднормово у святкові дні.

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Після запуску лінійки iPhone 13 та нових iPad у вересні Apple скорочує виробництво на мільйони одиниць продукції та втрачає мільярди доларів доходу, пише Nikkei Asia.

У минулі роки цей час завжди був найжвавішим, повідомили виданню працівники компанії. Замість цілодобового виробництва їм надали додаткові вихідні.

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Apple відмовилася коментувати цю історію, але якщо врахувати, що iPhone 13 Pro Max складається з більш ніж 2000 компонентів, то складнощі з постачанням запчастин стають зрозумілими.

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Водночас проблеми створюють не найдорожчі компоненти – базовий процесор або модем 5G, пише видання.

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Справжній головний біль виникає від крихітних "периферійних" компонентів , які раніше коштували лише кілька центів та привертали мало уваги.

Це, наприклад, мікросхеми керування живленням від Texas Instruments і трансівери від Nexperia, а також мікросхеми для підключення від Broadcom.

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Такі чіпи не є унікальними для iPhone, смартфонів або навіть побутової електроніки, але використовуються в комп'ютерах, центрах обробки даних, побутовій техніці та автомобілях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попит на Apple впав перед Новим роком.