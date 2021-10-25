Коронавірус здасться казкою: танення вічної мерзлоти вивільнить нові віруси і бактерії

Танення вічної мерзлоти може звільнити невідомі віруси / Фото: Pixabay

Вічна мерзлота покриває близько 23 мільйонів квадратних кілометрів у Північній півкулі, а вік більшої її частини становить до мільйона років – що глибше, то старше.

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Через зміни клімату, за розрахунками вчених, до 2100 року може бути втрачено до двох третин поверхневої вічної мерзлоти.

Танення виділяє в атмосферу парникові гази – вуглекислий газ і метан, а також спричиняє різкі зміни ландшафту, але наслідки можуть бути куди більш масштабні, пише phys.org.

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Вічна мерзлота на глибині понад три метри є одним з небагатьох середовищ на Землі, яке не зазнало впливу сучасних антибіотиків. Було виявлено, що понад 100 різноманітних мікроорганізмів у глибокій вічній мерзлоті Сибіру стійкі до антибіотиків.

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У міру танення ґрунту ці бактерії можуть змішатися з талою водою і створити нові стійкі до антибіотиків штами.