Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Техно

Історичний договір про озоновий шар запобіжить більше 400 млн випадків захворювання на рак

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 22:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нове дослідження показало, що глобальний договір, що обмежує використання хімічних речовин, що руйнують озоновий шар, може врятувати 500 мільйонів життів
Руйнування озонового шару змусило світ прийняти Монреальський протокол
Руйнування озонового шару змусило світ прийняти Монреальський протокол / Фото: REUTERS

Мексиканський хімік Маріо Моліна ще в минулому столітті передбачив шкоду хімічних елементів, використовуваних в холодоагентах і аерозольних балончиках, на озоновий шар Землі.

Ці речовини випаровувалися і зникали в стратосферу, де виділяли хлор. Моліна попередив, що хлор атакує озоновий шар, який допомагає захистити Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання сонця.

Реклама

Спочатку його відкриття були зустрінуті скептично, але в 1985 році троє британських вчених виявили величезну "діру" в озоновому шарі над Антарктидою.

Озонова діра над Антарктидою. Фото: Wikipedia

Тільки після цього в світі задумалися про порятунок планети і прийняли Монреальський протокол, який передбачав скорочення викидів хімічних речовин, а також повну відмова від озоноруйнівних хімікатів.

Реклама

Згідно з новим дослідженням, глобальний договір, може запобігти 443 млн випадків захворювання на рак шкіри і 63 мільйони випадків пошкодження зору до кінця цього століття.

Зменшення викидів врятувало світ від катастрофи. Фото: Wikipedia

"Ми позбулися катастрофи", – розповідала Джулія Лі-Тейлор, науковий співробітник Національного центру атмосферних досліджень, яка є співавтором статті про Монреальський протокол, пише scientificamerican.com.

Скорочення викидів хімічних речовин, в тому числі гідрофторвуглеців і хлорфторуглеродов, фреонів та інших руйнівників озону, призведе до зниження УФ-випромінювання до рівнів 1980 року до 2040 року.

Свого часу колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан припустив, що Монреальський протокол був найуспішнішою міжнародною угодою.

Реклама
Озоновий шар. фото tion.ru

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Краса космосу
Кращі астрономічні фото
Фото кільцевого сонячного затемнення в Тибеті виграло головну нагороду
Переможці в інших номінаціях
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти