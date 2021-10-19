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Вчені змоделювали наслідки ядерної війни для Землі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
19 жовтня, 14:20
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Що буде із Землею в разі ядерної війни? Нове дослідження моделює наслідки для нашої планети. Результати передбачувано похмурі
Наслідки ядерної війни для землі будуть катастрофічними
Наслідки ядерної війни для землі будуть катастрофічними / Фото: Pixabay

Найбільш ранні моделі ядерної війни 1980-х років передбачали ядерну зиму, коли дим від вибухів і наступні пожежі блокували Сонце і його тепло.

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Нові результати вказують на те, що шкода довкіллю може бути більш серйозною, ніж показали попередні дослідження. Земля може повністю втратити озоновий шар через нагрівання стратосфери.

Команда проаналізувала вплив як регіональної, так і глобальної ядерної війни.

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Дослідники виявили, що глобальна війна призведе до втрати озонового шару в середньому на 75 відсотків протягом 15 років, а регіональна війна призведе до втрати озонового шару на 25 відсотків протягом 12 років.

Спочатку дим заблокує сонячні промені, але протягом наступних років планета постраждає ще більше від сильніших спалахів ультрафіолету, від якого раніше рятував озоновий шар.

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Втраті озону сприятимуть як первинний вибух в результаті хімічних реакцій з оксидами азоту, так і сам дим за рахунок нагріву і зменшення фотохімічних реакцій.

Наслідки можуть бути різні – від збільшення захворювання раком шкіри до знищення сільгоспврожаїв і цілих екосистем.

При цьому пристосуватися до нових умов буде неможливо. Разом з розсіюванням диму збільшуватиметься ультрафіолетове випромінювання, що чинитиме зовсім інший вплив на людину і довкілля, пише sciencealert.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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