Корабель на Марс запустять за допомогою лазерів: як швидко він долетить

Люди вирушать на Марс за допомогою лазерів

Лазер шириною 10 метрів на Землі нагріватиме водневу плазму в камері позаду космічного корабля, створюючи тягу з газоподібного водню.

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Водночас корабель дістанеться Марса не за шість місяців, як зараз, а всього за 45 днів. Там він буде гальмувати в атмосфері, доставляючи запаси колоністам, пише Phys.

Навіщо це потрібно

Вчені з Університету Макгілла придумали цей концепт, виконуючи завдання NASA: розробити місію, яка б доставила корисне навантаження не менше 1000 кг не більше ніж за 45 днів.

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Також такі кораблі повинні здійснювати більш тривалі подорожі вглиб Сонячної системи та за її межі.

Короткий час польоту астронавтів на Марс має звести до мінімуму руйнівний вплив радіації на людей.

Ми вже писали, що зараз політ на Марс туди і назад займе рік і більше не дозволить астронавту повернутися до космосу: його здоров'я буде надто підірване радіацією.

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Як це буде працювати

Інженери створять масив інфрачервоних лазерів, розташованих на Землі, діаметром 10 метрів, що поєднують безліч невидимих інфрачервоних променів.

Лазери створять хвилю потужністю в 100 мегават – порівняно з енергією, що живить одночасно 80 тисяч будинків.

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Водночас на орбіті розмістять відбивач, який направить лазерний промінь, що йде із Землі, нагрівальну камеру, що містить водневу плазму.

Після того, як його ядро ​​нагріється, це створить тягу і відштовхне корабель від Землі. Але далі треба буде вигадати, як пригальмувати корабель під час спуску на Марс.

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