Китайські дрони зняли з продажу в Німеччині та США: виробника звинувачували у військовій допомозі Росії

Китайського виробника дронів піддали санкціям через допомогу Росії / Фото: Wikipedia

Можливо, у DJI Global мали на увазі інформацію, що китайська компанія надає військову допомогу Росії. Таке звинувачення висунули в Україні.

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Ми багато разів повторювали, що всі продукти DJI призначені для цивільних цілей і не можуть відповідати вимогам військового використання. Наразі абсолютно неправильно звинувачувати DJI у підтримці війни на зарубіжних соціальних платформах", – йдеться у заяві компанії.

Тим не менш виробник дронів піддається ретельному аналізу на Заході, особливо в США. Бренд був відкликаний з міркувань національної безпеки в Америці, а деякі американські фірми навіть розірвали відносини через дотримання санкцій, повідомляє gizmochina.com.

У чому звинувачували DJI

Китайський виробник обмежив можливості своєї технології Aeroscope для української армії, але надавши цю можливість окупантам.

DJI Aeroscope – це спеціальне обладнання, що дозволяє відслідковувати рух будь-якого дрону DJI у радіусі до 50 км.

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Крім того, технологія Aeroscope дозволяє побачити точне положення оператора дрону, а також його особисті дані, які він використовував під час реєстрації в DJI. Таким чином, російські війська можуть відслідковувати українських операторів, а наші ні, оскільки доступ до технології закрито.