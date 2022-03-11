Китай на побігеньках у Росії: як Путін використовує "союзника" у війні проти України

Китай допомагає Путіну просувати проросійську рекламу / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Раніше Meta заблокувала рекламу російських державних ЗМІ і перестала рекомендувати контент із таких джерел.

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Видання axios.com повідомляє, що китайська телекомпанія, яка має 18 мільйонів підписників у Facebook, цього місяця розмістила в соцмережі не менше 21 рекламного оголошення.

Багато рекламних роликів, які в основному є уривками з випусків новин CGTN, розбавлені проросійськими та антинатовськими тезами і применшують дії Росії в Україні.

Meta не вказує, скільки CGTN витратила на рекламу або на які країни вона націлена, але за результатами пошуку вдалося визначити, що деякі оголошення орієнтовані на користувачів з Гонконгу, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та Таджикистану.

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Додамо, що сьогодні в Росії заблокували Instagram, але залишили Whatsapp, щоб не злити шкільні чати.

До речі, ми писали раніше, що українці запідозрили китайського виробника дронів у допомозі Росії. Китайський виробник дронів DJI Global обмежив можливості важливої технології для української армії.