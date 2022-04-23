Кібератака на Великдень: як не стати жертвою хакерів

Замість вітальної листівки вам може прийти вірус / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Держспецзв'язку попередила, що Росія може здійснити кібератаку на Великдень, коли багато українців, не маючи можливості побачитися з рідними наживо, вітатимуть один одного через різні месенджери.
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Як не стати жертвою кіберзловмисників
- Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладені файли, надіслані у повідомленнях із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні листівки чи святкове відео.
- З обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, відправлених від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненароком поширюють шкідливі посилання або вкладення. Або ж їхній обліковий запис може бути зламаний кіберзловмисниками.
- Самі не розповсюджуйте сумнівну інформацію, одержану з невідомих джерел.
- Стежте, щоб ваші облікові записи в соцмережах були максимально захищені. Встановіть двоетапну перевірку під час входу. Це убезпечить вас від спроби злому.
- З обережністю ставтеся до розсилок із обіцянками грошових виплат або іншої "допомоги до свят". Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах.