Кібератака на Великдень: як не стати жертвою хакерів

Замість вітальної листівки вам може прийти вірус / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Держспецзв'язку попередила, що Росія може здійснити кібератаку на Великдень, коли багато українців, не маючи можливості побачитися з рідними наживо, вітатимуть один одного через різні месенджери.

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Як не стати жертвою кіберзловмисників