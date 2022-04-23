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Кибератака на Пасху: как не стать жертвой хакеров

Александр Трикиша
23 апреля, 16:35
Традиционные праздничные открытки могут оказаться опасным вирусом

Вместо поздравительной открытки вам может прийти вирус / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Госспецсвязи предупредила, что Россия может осуществить кибератаку на Пасху, когда многие украинцы, не имея возможности увидеться с родными вживую, будут поздравлять друг друга через различные мессенджеры.

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Как не стать жертвой киберзлоумышленников

  • Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.
  • С осторожностью относитесь и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан киберзлоумышленниками.
  • Сами не распространяйте сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников.
  • Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Установите двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома.
  • С осторожностью относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой "помощи к праздникам". Проверяйте информацию на официальных источниках.