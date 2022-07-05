Катастрофа на авіашоу: реактивна вантажівка розбилася на швидкості близько 500 км/год, водій загинув

Реактивна вантажівка розбилася на швидкості близько 500 км/год під час авіашоу, водій загинув / Фото: interestingengineering

На авіашоу в Батл-Кріку, штат Мічиган, трюкова вантажівка з реактивним двигуном втратила керування та розбилася, внаслідок чого загинув водій. Незабаром після аварії в Інтернеті було опубліковано відеоролики, на яких знято всю трагічну подію.

Раніше ми писали, чим гарний французький винищувач "Рафаль". У заяві поліції Батл-Кріка йдеться, що 40-річний Кріс Дарнелл керував Shockwave Jet Truck (виготовленим на замовлення напівпричепом з трьома реактивними двигунами), який рухався зі швидкістю понад 500 км на годину злітно-посадковою смугою в аеропорту Батл-Крік.

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Раніше поліція заявила, що це сталося "під час піротехнічної частини" шоу на авіашоу Battle Creek Field of Flight та фестивалі повітряних куль: вантажівка мчала поруч з двома літаками злітно-посадковою смугою, перш ніж розвернутися і розбитися.

Shockwave Jet Truck може розвивати швидкість понад 500 км на годину / Фото: interestingengineering

Потім поліція повідомила, що густий шлейф чорного диму та вогню, який можна побачити на відео як частину феєрверку шоу,На відео ви можете побачити дим та вогонь, перш ніж вантажівка почне виходити з-під контролю.

На сайті компанії йдеться, що Shockwave Jet Truck може розвивати швидкість понад 500 км/год. Згідно з веб-сайтом, Дарнелл керував вантажівкою, що належала Darnell Racing Enterprises зі Спрінгфілда, штат Міссурі.

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Водій, який нещодавно загинув, керував однією з цих вантажівок на багатьох авіашоу протягом року. Він також використовував вантажівку для гонок проти літаків, що розганяються до 300 миль на годину (480 км/год) у перегонах на дрег-рейсингу, і часто перемагав.

Зруйнована вантажівка споживала 400 галонів палива на милю, а коли були увімкнені форсажні камери, вона споживала ще більше. Наприкінці гонки вантажівці знадобилися два авіаційні парашути, щоб загальмувати.

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