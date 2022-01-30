Катапульта замість космічних ракет: людину розірве, зате дешевше

Космічні ракети запропонували замінити на катапульту / Фото: Колаж: Сьогодні

Пам'ятаєте циркові номери з акробатами, що літають з гармати? Тепер практично так само хочуть запускати в космос.

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Основою запропонованої системи є гігантська центрифуга – величезна обертова рука діаметром близько 100 метрів, укладена в гігантську циліндричну вакуумну камеру.

До одного кінця "руки" кріплять вантаж, а потім її розкручують до швидкості близько 8000 км/год і за допомогою комп'ютера у потрібний момент відпускають вантаж, який через спеціальну вертикальну трубу відлітає у космос.

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Як тільки ракета досягає висоти приблизно 61 км, вона включає свої двигуни, щоб розвинути швидкість 28 200 км/год і вийти на низьку навколоземну орбіту.

У жовтні минулого року компанія провела успішне випробування з невеликим вантажем.

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Прогнози компанії показують, що їхня система знизить вартість запуску до 500 000 доларів, тобто у 20 разів. Також скоротиться інтервал між запусками, адже не потрібно буде заправляти та доставляти ракети на космодром.

Проте є обмеження. У момент розкручування снаряд зазнаватиме неймовірного навантаження, приблизно в 10 000 разів більше сили тяжіння. Цього достатньо, щоб здерти з людини шкіру та м'язи тому система не підходить для відправки в космос людей.

Вони також не зможуть виводити на орбіту великі супутники. Передбачувана межа ваги системи становитиме близько 200 кг. Той самий супутник Starlink, які пачками запускає Ілон Маск, важить 260 кг.

Раніше ми писали, що Китай та Росія об'єдналися проти NASA: будують свою базу на Місяці. Китай разом з Росією зібрався створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA.