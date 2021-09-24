Як виглядає iPhone 13 зсередини: новинку від Apple розібрали на частини

Як виглядає iPhone 13 зсередини

Інженери компанії розібрали iPhone 13 Pro і iPhone 13 mini, щоб показати, як виглядають новинки зсередини. IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: як виглядають і скільки коштують новинки від Apple.

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Ніяких подробиць або особливостей конструкції вони не надали, проте відео відмінно демонструє, наскільки легко розібрати айфон.

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IPhone 13

Лінійка нових "айфонів" отримала чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Моделі будуть виходить в різних колірних рішеннях:

iPhone 13 і iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini отримав дисплей з діагональ 5,4 дюйма, у iPhone 13 і iPhone 13 Pro екран буде розміром 6,1 дюйма, а iPhone 13 Pro і Max можуть похвалитися екранами в 6,7 дюйма. Всі вони зроблені за технологією OLED. Ще у всіх моделей зменшена "чубчик".

Крім цього, Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Always on display.

У двох молодших версіях буде по дві камери, в Pro і Pro Max на одну більше. Також Pro отримала триразовий оптичний зум.

Головна новинка – система ProRes (обіцяють до кінця року) – це формат, який використовується професійними кінематографістами. Так-так, на "айфоне" тепер можна буде зняти справжній фільм голлівудських масштабів.

також обіцяють модифікований портретний режим , Який дасть можливість записувати відео з тими ж ефектами боке, освітлення і фону, що і в поточній версії нерухомого зображення.

iPhone 13 у всіх комплектаціях оснащується шестиядерних однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він істотно не відрізняється від попереднього, але розробники обіцяють кращу продуктивність і енергоефективність.

Крім цього, всі версії iPhone 13 отримали поліпшені батареї, в порівнянні з попередніми моделями. В середньому вони працюватимуть на 1,5-2,5 години більше, ніж аналоги 12-ї моделі.