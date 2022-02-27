Як заощадити заряд смартфона в бомбосховищі чи далеко від дому

Як економити заряд смартфона / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Раніше ми давали рекомендації, як спілкуватися, якщо відключати інтернет та мобільну мережу , а тепер наводимо поради щодо енергозбереження вашого смартфона.
Читайте також: Як вимкнути геолокацію на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi та Samsung
У поточних умовах вам не потрібні багато функцій, які можуть надати ваші гаджети. такі як підключення до хмарного сховища красиві анімаційні ефекти та багато іншого.
ЯКЩО У ВАС ANDROID
- Зменшити час очікування, яскравість екрана, встановити темні шпалери
- Увімкнути автоматичне регулювання яскравості
- Вимкнути Bluetooth та WI-FI
- Вимкнути звук та вібровідгук клавіатури
- Обмежити роботу програм, які витрачають багато енергії, вимкнути програми, якими не користуєтеся
- Включити адаптивне енергоспоживання або режим економії заряду
- Видалити з пристрою облікові записи, що не використовуються.
- Відключити геолокацію (зараз це навіть корисно)
ЯКЩО У ВАС IPHONE
- Вимкнути програми, які ви не використовуєте, скоротити інтервал перевірки пошти
- Зменшити звуковий супровід, час автоблокування та яскравість екрана, встановити темні шпалери
- Використовувати режими авіа та не турбувати
- Заощаджувати на інтернет з'єднанні
- Вимкнути Bluetooth та WI-FI
- Вимкнути iCloud
- Вимкнути геолокацію
- Вимкнути візуальні ефекти та Siri
- Вимкнути відстеження фізичної активності