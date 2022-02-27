Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Техно

Как сэкономить заряд смартфона в бомбоубежище или далеко от дома

Александр Трикиша, Руслан Антонов
27 февраля, 06:11
Сейчас много украинцев находятся вдалеке от дома или в бомбоубежищах, где нелегко найти возможность зарядить свой смартфон. А связь держать нужно. Как сохранить заряд телефона

Как экономить заряд смартфона / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее мы давали рекомендации, как общаться, если отключать интернет и мобильную сеть, а теперь приводим советы по энергосбережению вашего смартфона.

Читайте также: Как отключить геолокацию на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi и Samsung

Реклама

В текущих условиях вам не нужны многие функции, которые могут предоставить ваши гаджеты. такие как подключение к облачному хранилищу красивые анимационные эффекты и многое другое.

ЕСЛИ У ВАС ANDROID

  • Уменьшить время ожидания, яркость экрана, установить темные обои
  • Включить автоматическую регулировку яркости
  • Отключить Bluetooth и WI-FI
  • Отключить звук и виброотклик клавиатуры
  • Ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, выключить приложения, которыми не пользуетесь
  • Включить адаптивное энергопотребление или режим экономии заряда
  • Удалить с устройства неиспользуемые аккаунты
  • Отключить геолокацию (сейчас это даже полезно)

ЕСЛИ У ВАС IPHONE

  • Выключить приложения, которые вы не используете, сократить интервал проверки почты
  • Уменьшить звуковое сопровождение, время автоблокировки и яркость экрана, установить темные обои
  • Использовать режимы авиа и не беспокоить
  • Экономить на интернет соединении
  • Отключить Bluetooth и WI-FI
  • Отключить iCloud
  • Отключить геолокацию
  • Отключить визуальные эффекты и Siri
  • Выключить отслеживание физической активности