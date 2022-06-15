Як співають тремтячі зірки: зонд Gaia записав їх "голоси" – звучить, як старий камертон

Щоб люди змогли почути зіркові "голоси", вчені збільшили їхній звук у мільйони разів

Останній випуск місії Gaia, найбільший з коли-небудь складених каталогів інформації про зірок галактики Чумацький Шлях, представив звуки "зіркотрусу".

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Також ми писали, чи прослуховують месенджери – 5 міфів про небезпеку спілкування у Viber-чатах. Європейська місія Gaia зі складання карт галактик зафіксувала звуки від зірок, які брижами проходять по зірковим поверхням, подібно до цунамі. І змінюють форму зірок таким чином, що їх можна виявити з космосу навколо Землі.

Правда частота обертових і пульсуючих зірок, через яку з'являється звук, була збільшена астрономами у 8,6 мільйонів разів, щоб зробити їх чутними для людей. Тому запис, який представлений у новому відео команди місії Gaia, не є точним звуком, що видається зірками.

Це те, що вчені називають озвучуванням, перетворенням даних у звуки, і команді, що стоїть за проектом, довелося зробити досить багато обробки, щоб зробити цей досвід доступним для людей. Люди не можуть чути справжні частоти цих коливань – йдеться в заяві Європейського космічного агентства (ЕКА), – Ми штучно помножили їх на великий коефіцієнт 8,6 мільйона, щоб привести їх у діапазон, що чути для людських вух.

Звукові дані про "зіркотрус" були представлені громадськості, як частина великого масиву даних місії ESA Gaia. Gaia також вимірює рівні яскравості зірок, і саме за цими даними були виявлені "зіркотруси".

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Звуки від зірок, які брижами проходять по зоряних поверхнях і змушують їх вібрувати, вчені назвали "зірцетрусом"

А вони, своєю чергою, можуть розкривати секрети зоряних надр так само, як землетруси видають те, що відбувається всередині нашої планети.





Ці вібрації змушують зірковий газ рухатися вгору і вниз, в результаті змінюється яскравість зірки залежно від часу. Таким чином, саме ці звукові вібрації змушують зірки блимати на небі, зазначають астрономи.

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